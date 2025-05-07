Ищется iOS разработчик для расширения возможностей существующего приложения-трекера БАДов. Основные задачи включают добавление квизов, интеграцию кнопки для вызова чата с ИИ и расширение типов сообщений в чате. Дизайн и документация уже готовы, требуется быстрое взаимодействие с бэкенд-разработчиком и текущими фронт-специалистами.
Довести до ума приложение
Приложение по поиску мастеров, опубликовано на апстор и плэймаркет. Есть функции пуш уведомления, смс авторизация, отклики, роли заказчика и исполнителя и тд.
Есть баги, зависания, тормозит и тп.
Сделано фрилансером который уже не на связи, написано вроде на node js.
Примерные цены и сроки пишите. Нужно умение копаться в чужом коде.
Заявки фрилансеров
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