Довести до ума приложение

$100
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Открыт3 заявки15 просмотров

Приложение по поиску мастеров, опубликовано на апстор и плэймаркет. Есть функции пуш уведомления, смс авторизация, отклики, роли заказчика и исполнителя и тд.

Есть баги, зависания, тормозит и тп.

Сделано фрилансером который уже не на связи, написано вроде на node js.

Примерные цены и сроки пишите. Нужно умение копаться в чужом коде.

Node.jsУстранение ошибок
19 часов назад
Джулус
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