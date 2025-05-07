Приложение по поиску мастеров, опубликовано на апстор и плэймаркет. Есть функции пуш уведомления, смс авторизация, отклики, роли заказчика и исполнителя и тд.

Есть баги, зависания, тормозит и тп.

Сделано фрилансером который уже не на связи, написано вроде на node js.

Примерные цены и сроки пишите. Нужно умение копаться в чужом коде.