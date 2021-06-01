Две правки на андроид

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки553 просмотра

Приложение на реакт нэйтив + тайп скрипт. 

нужно сделать:

1) установлен компонент автоподстановки номера при авторизации но не срабатывает на самсунгах именно, возможно сменить компонент

2) есть прелодер при загрузке файлов. Он крутится не только на странице где происходит загрузка но и на других. Нужно это исправить

Android
4 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Виталий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка несложного текстового чат-бота для Службы поддержки

    Задача: создания несложного текстового чат-бота Службы поддержки с несколькими сценариями. Интегрировать сервис текстового чат-бота в WordPress. Порядок выполнения задачи: Удаленный исполнитель ставит на наш сервер, далее тестируем вместе по цепочкам ...

    WordPress
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка iOS приложения

    Необходимо доработать iOS приложение. Что требуется от Вас: Уметь четко и качественно работать. Разбираться в чужом коде. Реализовывать бизнес логику и интегрировать приложение с API, а не просто хардкодить ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение Интернет радио

    Нужно написать приложение на андроид транслирующее аудио поток с сервера. В приложении должен быть плеер с кнопками и список уже проигранных композиций, примерно как на нашем сайте reggaeuniverse.ru. Так как мы работаем на ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать WebAR на платформе ZapAR

    ТЗ: Приложение должно быть реализовано на zapAR (без использования готовых движков на ar.js) Механика: Изначально сканируем QR, открывается браузер, в нем открывается камера, наводим камеру на этикетку ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение Android

    $350

    Здравствуйте! У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter. Задачи: 1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются) ...

    AndroidCodeIgniter
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на Android с интеграцией Яндекс.Такси

    Требуется создать небольшое приложение на Android с использованием API Яндекс.Такси Документация по API: https://fleet.taxi.yandex.ru/api/docs/concepts/authorization.html Смысл приложения в том, чтобы водитель мог авторизоваться в приложении и попасть в свой профиль, где будет ...

    Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Aso оптимизация приложения

    Требуется: Сбор семантического ядра;Анализ оптимизации страниц приложений конкурентов в сторах;Визуальное оформление страниц приложения (скриншоты, изображения, видео);Подготовка текстового контента для оптимизации страниц приложений;Старт приложения в июле Приложение - это некий маркетплейс с возможностью организации детского отдыха Т.е., ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад