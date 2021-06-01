Две правки на андроид

Приложение на реакт нэйтив + тайп скрипт.

нужно сделать:

1) установлен компонент автоподстановки номера при авторизации но не срабатывает на самсунгах именно, возможно сменить компонент

2) есть прелодер при загрузке файлов. Он крутится не только на странице где происходит загрузка но и на других. Нужно это исправить