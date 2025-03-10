Движение к цели

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Закрыт4 заявки73 просмотра

Требуется разработать приложение – рабочее название «Движение к цели». Основу программы будет составлять обычный трекер типа Caynax Sports Tracker или Simpla, т.е. графическое отображение пройденного пути, километраж, скорость, время. Но требуется дополнительная функция: задать маршрут на карте (например: от Нижнего Новгорода до Владивостока) и каждый человек, зарегистрировавшийся в приложении сможет трек от своей тренировки наложить на путь к общей цели. Т.е. весь путь составляет 8660 км. и 866 человек, пробежав по 10 км совместно добегут до Владивостока. Результат и прогресс отображается в виде круговой диаграммы. Для цели можно выбрать любой город мира. Бюджет обговаривается.

Разработка мобильных приложений
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