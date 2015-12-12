Фонарик для Android

Фонарик. Название ask: Flashlight название пакета su.seu.flashlightУ него есть как и у обычного приложения иконка и вход в программу. В программе только настройки приложения. Включение и выключение осуществляется с помощью виджета. У виджета две иконки в зависимости от статуса на включение и выключение. Если фонарик выключен, то и иконка выключения и наоборот. Помимо иконки виджета можно еще и писать текст под ней. Если текста нет, иконка занимает его свободное место.Платная функция - это задание кнопок для управления фонариком. Код отображается в месте где написано «код кнопки». Писать там ничего нельзя. По умолчанию: там пусто.

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Общее для всех:

У всех программ имеется свой прототип. Дизайн у всех программ одинаковый и стандартный с цветами прототипов, кнопки тоже стандартные (но желательно взять этот дизайн https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manzy.flashnotification2). Во всех приложениях при запуске приложения, осуществляется показ полноразмерной рекламы от adMob в течении 10 секунд. Узнать что выполняет данная кнопка, можно нажав на нее в прототипе. Все настройки и галочки стоят, как должны стоять по умолчанию и при первом запуске программы. Также осуществляется переход на страницу приложения при нажатии на логотип и название приложения (тоже можно посмотреть нажав на него). Снизу справа ссылка, она тоже активна. В каждом приложении есть покупка, открывающая весь функционал.Некоторые приложения нужно будет делать как службу (или вроде того), чтобы выполнялись функции, даже если программа закрыта (простановка галочки на запуск приложения в загрузки устройства). Также, должна быть проверка на предоставление необходимых прав при запуске программы.

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Иконки для виджета фонарика даны. Для программы будет иконка дана позже