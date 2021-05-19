Ищу специалиста по Unity для долгосрочного сотрудничества над проектом детского игрового приложения на Unity в 2D. Приложение кросс-платформенное на iOS, Android. Это заказ на первую версию, чтобы "пощупать" созданные макеты и оценить перспективы сотрудничества ...
Front либо Back, либо Full-stack разработка приложения IOS
https://apps.apple.com/by/app/body-temperature-thermometer/id1516844582Необходимо сделать аналогичное приложение для IOS, из функций останется только ввод замера температуры (без пульса и остальных фич)Необходимо сделать Front либо Back, либо Full-stack разработку приложения, всего около 20-ти экранов, дизайн еще в работе. Примерное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MBj_2pJzw1WOHUI-oG591JliIAUCkc29e_bScl27gVE/edit?usp=sharing (оно тоже дорабатывается)Прошу указать:1. Ориентировочную стоимость 2. Ориентировочные сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Реализовать webAR, но без платных платформ (Таких как 8thwall, Zapworks и их аналоги) Оплата по договоренности!) Механика: Пользователь сканирует QR-код. QR код нужен лишь для перехода на ...Закрыт4 года назад
Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект Добрый день! Нужно разработать готовое кросс-платформенное приложение под iOS и Android. С нашей стороны всё готово: - Документация ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать мобильное приложение лендинг, на подобии сайта http://nyanya-non-stop.kiev.uaМобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Є готовий телеграм бот на мові програмування Python, потрібно добавити деякі функції і виправити помилки. Також потрібно розмістити проект на Heroku.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть мобильное приложени, собирает заявки Под ios написано на objective-c под андроид на kotlin Есть веб сервис, нужно настроить передачу заявок из мобильного приложения в веб-сервис. В заявке ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть задача доработать мобильное приложение клиента в версиях iOS и Android.Задачи по обеим версиям:- Реализовать Push уведомления (должны рассылаться из админки). Для этого провести работы и в iOS, и в Android- Настроить Firebase для клиента ...Закрыт4 года назад
Добрый день у нас есть готовый дизайн приложение нам нужно сделать мвп для проекта , приложение будет и на андроид и на ios, материал скину по запросу, бюджет и сроки готовы обсуждатьМобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, требуется разработчик с опытом работы на flutter в маленькую команду. Мы разрабатываем цифрового семейного врача "FamilyDoc+" и в поисках более опытных коллег. На текущий момент есть виджет для отображения веса ...Закрыт4 года назад
Нужно изменить музыкальное приложение в настоящий момент база данных и музыка подтягивается с сайта а нужно чтобы база данных было в приложении Подробнее опишу (также нужно убрать при первом запуске страницу регистрации, актуализировать ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад