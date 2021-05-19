Front либо Back, либо Full-stack разработка приложения IOS

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Закрытнет заявок86 просмотров

https://apps.apple.com/by/app/body-temperature-thermometer/id1516844582Необходимо сделать аналогичное приложение для IOS, из функций останется только ввод замера температуры (без пульса и остальных фич)Необходимо сделать Front либо Back, либо Full-stack разработку приложения, всего около 20-ти экранов, дизайн еще в работе. Примерное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MBj_2pJzw1WOHUI-oG591JliIAUCkc29e_bScl27gVE/edit?usp=sharing (оно тоже дорабатывается)Прошу указать:1. Ориентировочную стоимость 2. Ориентировочные сроки

iOS
4 года назад
guest_16214164270587
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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