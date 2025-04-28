разработка мобильного приложения (планшетная версия) —

Flutter

Краткое описание:

Разработка кроссплатформенного мобильного приложения на Flutter. Приложение предназначено для планшетов (iOS и Android) и используется сотрудниками, совершающими визиты по заранее определённым маршрутам. Суть проекта подробно объясняется при личном общении — в рамках задания раскрываются только технические детали для оценки стоимости и сроков.

Что уже готово:

Дизайн макетов — полностью разработан и утверждён (Figma) Backend — готов, API предоставляется в формате Swagger (OpenAPI) Концепция и логика экрана визита уже определена, часть функционала реализована

Задачи для разработки:

Авторизация пользователя (по логину и паролю, с хранением токена) Список визитов:

Статусы: предстоящий, активный, завершённый

Возможность фильтрации и перехода в каждый визит Экран визита:

Статус визита

Дата и время

Длительность

Комментарии

Действия по статусу (начать, отменить, завершить и т.д.) GPS:

Получение координат при начале визита

Отправка координат на сервер при наличии интернета Офлайн-режим:

Хранение всех данных в локальной базе данных (например, SQLite)

Возможность работы с визитами без интернета

Автоматическая синхронизация при подключении Адаптация под планшеты (размер 10–11 дюймов, как Android, так и iPad)

Формат и условия:

Платформа разработки: только Flutter

Уровень разработчика: Middle+ или Senior

Срок реализации: 2.5–3 месяца

Бюджет: $2000–$2500

Форма оплаты:

Через безопасную сделку Либо поэтапная оплата (5 этапов)



Все технические материалы, дизайн и API предоставляются после утверждения кандидатуры

Важно:

Нам нужен надёжный, ответственный разработчик с опытом, который умеет работать самостоятельно, соблюдает сроки и внимательно относится к деталям. Просим откликаться с примерами реализованных проектов на Flutter, особенно планшетных приложений.