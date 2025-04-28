Требуется разработчик или команда для создания MVP мобильного приложения, сочетающего функции соцсети и мессенджера. Основной функционал включает авторизацию через Google OAuth, загрузку данных YouTube, систему чатов и экран поиска аккаунтов. Разработка должна быть выполнена на React Native или Flutter с использованием Node.js и MongoDB/PostgreSQL. Сроки – 6–8 недель.
Fronted мобильного приложения (Flutter)
разработка мобильного приложения (планшетная версия) —
Flutter
Краткое описание:
Разработка кроссплатформенного мобильного приложения на Flutter. Приложение предназначено для планшетов (iOS и Android) и используется сотрудниками, совершающими визиты по заранее определённым маршрутам. Суть проекта подробно объясняется при личном общении — в рамках задания раскрываются только технические детали для оценки стоимости и сроков.
Что уже готово:
Дизайн макетов — полностью разработан и утверждён (Figma)
Backend — готов, API предоставляется в формате Swagger (OpenAPI)
Концепция и логика экрана визита уже определена, часть функционала реализована
Задачи для разработки:
Авторизация пользователя (по логину и паролю, с хранением токена)
Список визитов:
Статусы: предстоящий, активный, завершённый
Возможность фильтрации и перехода в каждый визит
Экран визита:
Статус визита
Дата и время
Длительность
Комментарии
Действия по статусу (начать, отменить, завершить и т.д.)
GPS:
Получение координат при начале визита
Отправка координат на сервер при наличии интернета
Офлайн-режим:
Хранение всех данных в локальной базе данных (например, SQLite)
Возможность работы с визитами без интернета
Автоматическая синхронизация при подключении
Адаптация под планшеты (размер 10–11 дюймов, как Android, так и iPad)
Формат и условия:
Платформа разработки: только Flutter
Уровень разработчика: Middle+ или Senior
Срок реализации: 2.5–3 месяца
Бюджет: $2000–$2500
Форма оплаты:
Через безопасную сделку
Либо поэтапная оплата (5 этапов)
Все технические материалы, дизайн и API предоставляются после утверждения кандидатуры
Важно:
Нам нужен надёжный, ответственный разработчик с опытом, который умеет работать самостоятельно, соблюдает сроки и внимательно относится к деталям. Просим откликаться с примерами реализованных проектов на Flutter, особенно планшетных приложений.
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