Fronted мобильного приложения (Flutter)

$2300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт13 заявок68 просмотров

разработка мобильного приложения (планшетная версия) —

Flutter

Краткое описание:

Разработка кроссплатформенного мобильного приложения на Flutter. Приложение предназначено для планшетов (iOS и Android) и используется сотрудниками, совершающими визиты по заранее определённым маршрутам. Суть проекта подробно объясняется при личном общении — в рамках задания раскрываются только технические детали для оценки стоимости и сроков.

Что уже готово:

  1. Дизайн макетов — полностью разработан и утверждён (Figma)

  2. Backend — готов, API предоставляется в формате Swagger (OpenAPI)

  3. Концепция и логика экрана визита уже определена, часть функционала реализована

Задачи для разработки:

  1. Авторизация пользователя (по логину и паролю, с хранением токена)

  2. Список визитов:

    • Статусы: предстоящий, активный, завершённый

    • Возможность фильтрации и перехода в каждый визит

  4. Экран визита:

    • Статус визита

    • Дата и время

    • Длительность

    • Комментарии

    • Действия по статусу (начать, отменить, завершить и т.д.)

  6. GPS:

    • Получение координат при начале визита

    • Отправка координат на сервер при наличии интернета

  8. Офлайн-режим:

    • Хранение всех данных в локальной базе данных (например, SQLite)

    • Возможность работы с визитами без интернета

    • Автоматическая синхронизация при подключении

  10. Адаптация под планшеты (размер 10–11 дюймов, как Android, так и iPad)

Формат и условия:

  • Платформа разработки: только Flutter

  • Уровень разработчика: Middle+ или Senior

  • Срок реализации: 2.5–3 месяца

  • Бюджет: $2000–$2500

  • Форма оплаты:

    • Через безопасную сделку

    • Либо поэтапная оплата (5 этапов)

  • Все технические материалы, дизайн и API предоставляются после утверждения кандидатуры

Важно:

Нам нужен надёжный, ответственный разработчик с опытом, который умеет работать самостоятельно, соблюдает сроки и внимательно относится к деталям. Просим откликаться с примерами реализованных проектов на Flutter, особенно планшетных приложений.

AndroidFigmaFlutteriOSРазработка мобильных приложений
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