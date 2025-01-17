Ищется Flutter-разработчик для создания мобильного приложения для сети детских футбольных клубов. Приложение должно включать учет классов и студентов, журналы посещений и достижения. Требуется опыт в разработке, настройке аккаунтов Apple/Google, Firebase и публикации в магазинах приложений.
Fullstack разработчик для браузерной игры xrpg.mobi
Ищем Fullstack разработчика для работы над браузерной игрой xrpg.mobi и её мобильными версиями. Задачи включают разработку новых фичей, доработку legacy кода и создание клиентской и серверной логики. Условия: возможность удаленной работы, гибкий формат сотрудничества, участие в разработке популярного проекта.
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