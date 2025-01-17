Необходимо разработать три мобильных приложения VPN для iOS, Android и Windows. Приложения должны поддерживать протоколы VLESS и Shadowsocks, иметь интуитивно понятный интерфейс, возможность выбора серверов, уведомления о статусе подключения и интеграцию с системой аналитики. Требования включают адаптацию под разные размеры экранов, локализацию на минимум 5 языков и соответствие требованиям магазинов приложений. Опыт разработки мобильных приложений VPN будет плюсом.