Fullstack разработчик для браузерной игры xrpg.mobi

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Закрыт2 заявки283 просмотра

Ищем Fullstack разработчика для работы над браузерной игрой xrpg.mobi и её мобильными версиями. Задачи включают разработку новых фичей, доработку legacy кода и создание клиентской и серверной логики. Условия: возможность удаленной работы, гибкий формат сотрудничества, участие в разработке популярного проекта.

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4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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Был
5 дней назад
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4 месяца назад
Марк
 
39 лет
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Был
4 дня назад
4 месяца назад