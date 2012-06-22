Генератор приложений для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка177 просмотров

Нужен человек для написания генератора мидлетов с заданными условиями.

Мидлеты подобного плана:

- Галерея картинок

- Галерея видео

итп..

Простой интерфейс.

В общем все детали при личном общении.

От вас приблизительная стоимость данного генератора и сроки выполнения

Android
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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