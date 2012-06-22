Для всех типов мобильных телефонов (или для большинства известных моделей). Есть, скрипт, который отправляет смс через веб форму (скрипт рабочий), нужно: Написать программу, которая устанавливается на телефон, кликаем на ...
Генератор приложений для Android
Нужен человек для написания генератора мидлетов с заданными условиями.
Мидлеты подобного плана:
- Галерея картинок
- Галерея видео
итп..
Простой интерфейс.
В общем все детали при личном общении.
От вас приблизительная стоимость данного генератора и сроки выполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...Закрыт13 лет назад
- $120
Есть каркас детского развивающего приложения. Нужно сделать дизайн главного меню, фон для игрового процесса, несколько текстур для моделей. Бюджет 4 т.р.Мобильные приложения17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Система защиты мобильных телефонов от кражи. 1) Создание программ на все более менее известные мобильные телефоны имеющие доступ к интернету через GPRS. 2) Отдельный доступ к серверу и контроль ...Закрыт13 лет назад
Привет. Клиентское приложение для Android, которое позволяет: 1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте). 2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать игру под андроид. По функционалу похожую на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junerking.birdjump&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdW5lcmtpbmcuYmlyZGp1bXAiXQ.. По графике в стиле https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.hd.lite.google&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56ZXB0b2xhYi5jdHIuaGQubGl0ZS5nb29nbGUiXQ.. Игра с показом рекламы в верхней части экрана. С возможностью отключения за определенную плату. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать нативную форму подписки на mailchimp.com. Для показа с iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry. Бюджет $30Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нам необходимо короткое рекламное сообщение, которое будет всплывать при открытии мобильного приложения. Платформы - iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry Бюджет $30 Cпецификация рекламного попапа xml file ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
У нас есть достаточно простое приложение, которое помогает стрелкам вести учет их результатов попадания по мишени. Приложение это насчитывает 6-7 страниц. Нам необходима новая привлекательная графика, плюс добавить несколько несложных функций. Бюджет 100$. Детали ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать приложение для сайта знакомств. Пример понравившейся работы - приложение сайта badoo.com Функционал идентичный. По завершению работы требуется выложить приложение в AppStore. Более подробная ...Закрыт13 лет назад