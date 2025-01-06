Требуется разработка Telegram-бота для проведения тестов с пользователями. Респонденты регистрируются, заполняют анкеты и оценивают фото, получая за это оплату. Заказчики также могут регистрироваться, загружать задания и управлять ими через админку. Необходима база данных для хранения отчетов. Укажите цену и сроки выполнения.