ИИ для игр (чтобы мог играть в игры, обучаться)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок17 просмотров

Создать искусственный интеллект для игр, в виде отдельного приложения и чтобы мог играть в игры, Пример: Days Bygone.

Цена договорная

Разработка игрРазработка программ
5 месяцев назад
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