Необходимо адаптировать библиотеку Linphone для использования с React Native. Требуется обернуть нативные компоненты в React Native на Kotlin и Swift для реализации аудио- и видеозвонков. Также рассматриваются альтернативные решения для приема звонков через SIP на React Native.
ИИ для игр (чтобы мог играть в игры, обучаться)
Создать искусственный интеллект для игр, в виде отдельного приложения и чтобы мог играть в игры, Пример: Days Bygone.
Цена договорная
Заявки фрилансеров
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