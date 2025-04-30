Интеграция локальных карт формата mbtiles в приложение react-native

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Необходимо интегрировать и корректно отобразить карты формата mbtiles в приложение на react native под Android. Инструментарий - свободный, но opensource.

AndroidReact NativeРазработка мобильных приложений
день назад
Олег
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Джавид
 
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