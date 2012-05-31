Интеграция с навителом

Необходимо реализация функции для интегарции нашего клиенат на андроид с навителом на андроид

Задача - передавать в ПО Навител координаты/адреса для построения маршрута.

В описании Навитела подобного нет, но поодобная функция успешно реализованна в других ПО.

От исполнителя его срок бюджет и оценка сложности задачи