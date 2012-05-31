Создание приложения для IPhone для сайта http://girlsguys.ru/ позволяющего полноценно использовать функции сайта по общению и уведомлению о новых сообщениях и темах
Интеграция с навителом
Необходимо реализация функции для интегарции нашего клиенат на андроид с навителом на андроид
Задача - передавать в ПО Навител координаты/адреса для построения маршрута.
В описании Навитела подобного нет, но поодобная функция успешно реализованна в других ПО.
От исполнителя его срок бюджет и оценка сложности задачи
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