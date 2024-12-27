Интегрировать новый экран в react native приложение

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка3 просмотра

К проекту вондамикс сделать страничку барабана с лотереей бля покупателей с корзиной от 1го бандла или 6 бутылок

React Native
4 месяца назад
guest_1698240011078
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$250
3 дня
Escrow
Мастер своего дела, работаем не первый раз, рекомендую!
Задача поставлена четко, быстрые ответы на вопросы, рекомендую!

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
ТОП-5
Мобильные приложения