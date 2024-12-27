Требуется создать мобильное приложение почтового сервиса с несколькими страницами: вход, регистрация, восстановление доступа, список сообщений и создание нового сообщения. Приложение должно включать функционал для управления текстом в сообщениях и выбор типа сообщений. Необходима проработка интерфейса и удобства использования.
Интегрировать новый экран в react native приложение
К проекту вондамикс сделать страничку барабана с лотереей бля покупателей с корзиной от 1го бандла или 6 бутылок
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