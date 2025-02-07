Интернет магазин косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт12 заявок46 просмотров

Техническое задание: необходимо разработать мобильное приложение магазина косметики.

Организовать пользовательскую и администраторскую части. Администраторская часть: реализовать возможность добавления, изменения, удаления материалов базы данных: возможность изменения тестов; просмотр оформленных заказов; отправку уведомлений о состоянии заказа; предусмотреть корректное отображение информации об остатках товаров на складе. Пользовательская часть: реализовать регистрацию и авторизацию с возможностью ведения личного профиля; просмотр каталога товаров; поиск, сортировку и фильтрацию данных по различным критериям; добавление товара в избранное; добавление товара в корзину и оформление заказа; возможность пройти тесты и получить подборку подходящих товаров.

Разработка мобильных приложений
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