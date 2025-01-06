Необхідно провести баг-фикс фронтових помилок у мобільних додатках для iOS та Android. Оцінка виправлень в людино-годинах, з подальшою реалізацією. Збірка проекту для локального тестування. Очікується середня+ кваліфікація, можливість оновлення React Native. Оплата частинами з премією за виконану роботу. Ставка від 500 до 1000$ за тиждень.
IOS приложение (доработка и развитие)
Добрый день. Ищу IOS разработчика для небольшого проекта. Н
Нужно доработать приложение - сборник мини-игр.
Человек попадает на главную страницу и видит список мини-игр. Выбирает одну и данная игра открывается ему почти во весь экран. В верхней части будет меню, благодаря которому мы сможем пользователю выйти из игры (меню приложения), а во всех остальной части будет непосредственно сама мини-игра.
Каждая мини-игра будет разработана на html5. Наша задача - разместить локально все html-5 мини-игры. То есть, пользователь скачает сборник и все мини-игры будут как бы уже доступны.
То есть, основная задача - чтобы вы умели взять любую html-5 игру и запустить ее внутри IOS приложения.
Все объясню. Там все очень просто.
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