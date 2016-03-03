IOS проект для новичков с небольшим бюджетом

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок165 просмотров

Тематика: мобильны приложения, приложения под ios

Описание:

Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов.

Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене.

От вас СКАЙП на который вышлю ТЗ

iOS
9 лет назад
apfelka
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров