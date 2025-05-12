Ищу ios разработчика на проектную задачу - добавить новый функционал в существующее мобильно приложение



Попрошу посмотреть дизайн, документацию и написать в сопроводительном письме: сколько вам понадобится времени и сколько будет стоить, хотя бы примерно



Проект:

Мобильное приложение‑трекер приёма БАДов. Пользователь отмечает время приёма добавок в календаре и общается с ИИ‑чатом. Приложение уже функционирует и в сторах. REST‑ и WebSocket‑интеграция с бэкендом уже настроена



Нужно помочь выпустить обновление с новым функционалом. Дизайн, бэкенд и документация готовы

Задачи:

1. Добавить квизы: карточки с разными вопросами, которые заполняет пользователь

• Квизы, вопросы для них и варианты ответов хранятся на бэке и запрошиваются через REST

• 5 квизов по 4-7 вопросов. Каждый вопрос это карточка с вариантами ответов

• Каждый ответ пользователя отправлять на бэкенд



PS большая часть работы для этой задачи уже сделана другим разработчиком, но у него не хватает опыта исправить все баги



2. Добавление нового элемента на экраны: кнопка с вызовом "функции ИИ" - при нажатии открывается чат (уже готов) и приходят сообщения



3. Добавление новых типов сообщений в чате. Сейчас от ИИ приходят просто текстовые сообщения, я хочу добавить разные типы, с разным отображением (список БАДов, список постов и тд)

• Парсить сложный JSON и отображать согласно дизайну этого типа



Стек ios:

- SwiftUI + Redux + async/await

- UI: View‑based (без Compose)

API: REST, WebSocket - бэкенд наш сервер

Swagger, Notion, Bitbucket, макеты в Figma



Что предоставлю:

- Полный дизайн в Figma

- Swagger‑спецификацию API

- Подробное описание задач в Notion

- Быструю связь (я бэкенд‑разработчик, 24/7 на связи)

- Текущие фронт разработчики тоже на связи



Текущая версия приложения:

https://wellmate.health/

Часть дизайна:

https://www.figma.com/design/mZgom5etRWL0IVsgVqB29f/Untitled?node-id=0-1&t=WyPy8Rfp3TPcCd8x-1



Документация:

https://www.notion.so/1dd896d1a40580e885d5e5a484f1cc4c?pvs=4



Общаемся в телеграм текстом. Если нужно - можем созваниваться. Оплата криптой