Требуется разработка визуального обучающего приложения по симметричному блочному шифру AES-128. Приложение должно полностью повторять логику и механику Rijndael Animation v4, с учетом предоставленного дизайна и готовых слайдов для каждого этапа процесса шифрования.
IOS, SwiftUI - добавить новый функционал в приложение
Ищу ios разработчика на проектную задачу - добавить новый функционал в существующее мобильно приложение
Попрошу посмотреть дизайн, документацию и написать в сопроводительном письме: сколько вам понадобится времени и сколько будет стоить, хотя бы примерно
Проект:
Мобильное приложение‑трекер приёма БАДов. Пользователь отмечает время приёма добавок в календаре и общается с ИИ‑чатом. Приложение уже функционирует и в сторах. REST‑ и WebSocket‑интеграция с бэкендом уже настроена
Нужно помочь выпустить обновление с новым функционалом. Дизайн, бэкенд и документация готовы
Задачи:
1. Добавить квизы: карточки с разными вопросами, которые заполняет пользователь
• Квизы, вопросы для них и варианты ответов хранятся на бэке и запрошиваются через REST
• 5 квизов по 4-7 вопросов. Каждый вопрос это карточка с вариантами ответов
• Каждый ответ пользователя отправлять на бэкенд
PS большая часть работы для этой задачи уже сделана другим разработчиком, но у него не хватает опыта исправить все баги
2. Добавление нового элемента на экраны: кнопка с вызовом "функции ИИ" - при нажатии открывается чат (уже готов) и приходят сообщения
3. Добавление новых типов сообщений в чате. Сейчас от ИИ приходят просто текстовые сообщения, я хочу добавить разные типы, с разным отображением (список БАДов, список постов и тд)
• Парсить сложный JSON и отображать согласно дизайну этого типа
Стек ios:
- SwiftUI + Redux + async/await
- UI: View‑based (без Compose)
API: REST, WebSocket - бэкенд наш сервер
Swagger, Notion, Bitbucket, макеты в Figma
Что предоставлю:
- Полный дизайн в Figma
- Swagger‑спецификацию API
- Подробное описание задач в Notion
- Быструю связь (я бэкенд‑разработчик, 24/7 на связи)
- Текущие фронт разработчики тоже на связи
Текущая версия приложения:
https://wellmate.health/
Часть дизайна:
https://www.figma.com/design/mZgom5etRWL0IVsgVqB29f/Untitled?node-id=0-1&t=WyPy8Rfp3TPcCd8x-1
Документация:
https://www.notion.so/1dd896d1a40580e885d5e5a484f1cc4c?pvs=4
Общаемся в телеграм текстом. Если нужно - можем созваниваться. Оплата криптой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложениянет заявокОткрыт4 дня назад
Ищем программиста и дизайнера пользовательского интерфейса для разработки мобильного приложения. Проект международный, работа удаленная. Необходима разработка proof of concept для первой презентации инвесторам. Возможность стать CTO при успешном сотрудничестве. Общение на русском или английском.Мобильные приложения3 заявкиОткрыт4 дня назад
Требуется программист, который поможет загрузить файлы в Android Studio и создать APK-файл для тестирования сгенерированного приложения. Идеально подходит для джуниоров. Бюджет минимальный, но гарантируется развернутый отзыв.Мобильные приложения2 заявкиОткрыт4 дня назад
- $500
Требуется специалист для разработки мобильного приложения под Такси для клиентов и водителей. Оба приложения должны быть на узбекском языке и размещены в Плэй маркет. Необходим опыт в разработке мобильных приложений и знание местного рынка.Мобильные приложения9 заявокОткрыт7 дней назад
- $500
Необходимо декомпилировать APK файл и запустить его в Android Studio, сохранив функциональность и возможность отладки. Требуется собрать новый APK с новыми лицензиями и ключами, передать все файлы проекта заказчику. Ожидается проект для эмуляции и работы без ошибок на Java/Kotlin.Мобильные приложения2 заявкиОткрыт11 дней назад
- $35
Необходимо разработать Apk приложение с двумя основными функциями: отображение картинки на весь экран с четырьмя значками и интеграция камеры для запуска видео. При нажатии на значок камеры должна открываться камера телефона, которая при наведении на определенное фото запускает видео. После завершения видео приложение возвращается на главный экран.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 дней назад
- $200
Необходимо собрать приложение для Appstore на основе готовой географической игры. Требуется создать билд с интеграцией Firebase и Google Admob. Опыт работы с typescript и знание js будут преимуществом.Мобильные приложения3 заявкиОткрыт15 дней назад
Задача включает доработку мобильного приложения на 1С 8 с тремя этапами: разработка и компиляция МП на основе текущей конфигурации, доработка центральной базы для обмена данными и запуск обмена. Функционал на 90% готов, требуется выполнить косметические доработки.Мобильные приложения4 заявкиОткрыт17 дней назад
- $2
Необхідно провести оцінку мобільного додатку для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Мобильные приложения21 заявкаОткрыт18 дней назад
Требуется разработать MVP приложения для учета финансов. UI готов на 80-90%, необходима помощь в создании бэкенда, включая модели и синхронизацию с сервером. Техническое задание и дизайн-макет предоставлены.Мобильные приложения8 заявокОткрыт18 дней назад