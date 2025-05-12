IOS, SwiftUI - добавить новый функционал в приложение

$500
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Закрыт1 заявка108 просмотров

Ищу ios разработчика на проектную задачу - добавить новый функционал в существующее мобильно приложение

Попрошу посмотреть дизайн, документацию и написать в сопроводительном письме: сколько вам понадобится времени и сколько будет стоить, хотя бы примерно

Проект:
Мобильное приложение‑трекер приёма БАДов. Пользователь отмечает время приёма добавок в календаре и общается с ИИ‑чатом. Приложение уже функционирует и в сторах. REST‑ и WebSocket‑интеграция с бэкендом уже настроена

Нужно помочь выпустить обновление с новым функционалом. Дизайн, бэкенд и документация готовы

Задачи:

1. Добавить квизы: карточки с разными вопросами, которые заполняет пользователь
• Квизы, вопросы для них и варианты ответов хранятся на бэке и запрошиваются через REST
• 5 квизов по 4-7 вопросов. Каждый вопрос это карточка с вариантами ответов
• Каждый ответ пользователя отправлять на бэкенд

PS большая часть работы для этой задачи уже сделана другим разработчиком, но у него не хватает опыта исправить все баги

2. Добавление нового элемента на экраны: кнопка с вызовом "функции ИИ" - при нажатии открывается чат (уже готов) и приходят сообщения

3. Добавление новых типов сообщений в чате. Сейчас от ИИ приходят просто текстовые сообщения, я хочу добавить разные типы, с разным отображением (список БАДов, список постов и тд)
• Парсить сложный JSON и отображать согласно дизайну этого типа

Стек ios:
- SwiftUI + Redux + async/await
- UI: View‑based (без Compose)

API: REST, WebSocket - бэкенд наш сервер
Swagger, Notion, Bitbucket, макеты в Figma

Что предоставлю:
- Полный дизайн в Figma
- Swagger‑спецификацию API
- Подробное описание задач в Notion
- Быструю связь (я бэкенд‑разработчик, 24/7 на связи)
- Текущие фронт разработчики тоже на связи

Текущая версия приложения:
https://wellmate.health/

Часть дизайна:
https://www.figma.com/design/mZgom5etRWL0IVsgVqB29f/Untitled?node-id=0-1&t=WyPy8Rfp3TPcCd8x-1

Документация:
https://www.notion.so/1dd896d1a40580e885d5e5a484f1cc4c?pvs=4

Общаемся в телеграм текстом. Если нужно - можем созваниваться. Оплата криптой

iOSSwiftРазработка мобильных приложений
3 дня назад
guest_1731653143565
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Сергей
 
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38 минут назад
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