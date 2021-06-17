Ищем разработчика iOS, Android мобильных

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок454 просмотра

Ищем разработчика iOS, Android мобильных приложений на (flutter \ dart).

Возможна работа по проектам или работа на постоянной основе.

Свбодный график, гибкие условия

Для дополнительной информации, связь через телеграм

AndroidFlutteriOS
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infodevby
Кристина 
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