Исправить ошибку в работе при-я на IPTV приставках (Android 4.4 и 7.1)

Наша компания занимается предоставлением услуг связи в лен. области (интернет провайдер). Услуги IPTV предоставляются для клиентов с помощью приставок Eltex NV-501, Eltex NV-501-WAC (ОС Android 4.4) и Eltex NV-711-WAC (ОС Android 7.1). На приставках бывшим сотрудником написана прошивка для нашего бренда. Сейчас наблюдаем некорректную работу приложения Youtube на данных приставках. На 501-х моделях у клиентов черный экран при запуске любого медиа файла в приложении Youtube, при этом стартовый экран приложения грузится. На 711-ой модели не работают музыкальные файлы, видео работают нормально. Необходимо внести необходимые изменения в прошивку устройств, чтобы ликвидировать проблему с приложением. После успешного завершения заказа планируем долгосрочное сотрудничество с исполнителем заказа для дальнейшего развития услуги IPTV для наших клиентов.