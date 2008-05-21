JAVA программа

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Закрыт9 заявок281 просмотр

Нужно небольшое JAVA приложение для телефона.

Суть:

пользователь запускает приложение, вводит логин и пароль, это отправляется на удаленный сервер, где сверка данных с MySQL.

Если прошел авторизацию, другой запрос, где его баланс.

И форма из трех как бы инпутов, которые он заполняет и данные постом отправляются на удаленный сервер.

Цены и сроки:)

JavaMySQL
17 лет назад
_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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