Хранение данных в Preferences для Xamarin Android

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Закрытнет заявок405 просмотров

Требуется помощь с написанием кода по хранению данных приложения Android в Preferences.

Ситуация:

Пользователь открывает приложение и просматривает страницы. Переменная с номером страницы должна быть сохранена в Preferences и считана при следующем открытии приложения.

Нужен код сохранения переменной в Preferences и код считывания ее из Preferences. Код на C#, разработка в Xamarin Studio.

Android
11 лет назад
Staspost
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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