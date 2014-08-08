Хранение данных в Preferences для Xamarin Android

Требуется помощь с написанием кода по хранению данных приложения Android в Preferences.

Ситуация:

Пользователь открывает приложение и просматривает страницы. Переменная с номером страницы должна быть сохранена в Preferences и считана при следующем открытии приложения.

Нужен код сохранения переменной в Preferences и код считывания ее из Preferences. Код на C#, разработка в Xamarin Studio.