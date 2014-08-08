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Хранение данных в Preferences для Xamarin Android
Требуется помощь с написанием кода по хранению данных приложения Android в Preferences.
Ситуация:
Пользователь открывает приложение и просматривает страницы. Переменная с номером страницы должна быть сохранена в Preferences и считана при следующем открытии приложения.
Нужен код сохранения переменной в Preferences и код считывания ее из Preferences. Код на C#, разработка в Xamarin Studio.
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