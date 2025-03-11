Требуется разработать приложение «Движение к цели», основанное на трекере с графическим отображением пройденного пути, километража и скорости. Необходимо добавить функцию задания маршрута на карте, позволяющую пользователям наложить свои тренировки на общий путь к цели. Результаты отображаются в круговой диаграмме. Бюджет обговаривается.
Клонировать приложение на ios
повторить приложение сделав ipa файл из apk файла
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт21 день назад
Разработать простое мобильное приложение на iOS на Swift для учебного проекта. Функционал включает регистрацию, курсы программирования для взрослых и детей с интерактивными играми, а также мониторинг прогресса. Приложение должно быть на румынском языке и иметь простой интерфейс.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт21 день назад
Необходимо внести изменения в мобильное приложение на Flutter: добавить авторизацию через Facebook, страницу Terms & Conditions, реализовать редизайн по макету, интегрировать оплату через App Store и Google Play, а также реализовать терапевтические игры и уведомления. Все изменения должны быть выполнены перед отправкой приложения в магазины.Мобильные приложения3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется доработка мобильного приложения для iOS и Android. Необходимо реализовать систему рейтинга и отзывов с возможностью оценки от 1 до 5 звезд, расчетом среднего рейтинга и отображением отзывов на профиле. Также требуется добавить оплату через популярные платежные системы, подключив SDK и создав экран ввода платежных данных с обработкой транзакций.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется разработка мобильного приложения на платформе Android для организации работы мастеров, которые будут выполнять заявки от клиентов. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования приложения.Мобильные приложения14 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется опытный Swift-разработчик для создания iOS SDK, позволяющего интегрировать онлайн-чат Chaport в мобильные приложения. Основные требования: поддержка Swift Package Manager, CocoaPods, интеграция с SwiftUI и UIKit, а также документация с примерами приложений и обработкой push-уведомлений.Мобильные приложения1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищется разработчик для создания простого iOS приложения, похожего на Anxiety Tracker. Все детали и макеты будут предоставлены в ходе общения. Укажите свой опыт и ссылки на проекты.Мобильные приложения11 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Требуется зарегистрироваться в мобильном приложении и провести час эфира. Исполнитель должен быть женского пола. Подробности будут обсуждены в приватном сообщении.Мобильные приложения6 заявокЗакрытмесяц назад
- $2
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе всього кілька хвилин. Для виконання потрібно мати телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Необходимо удаленно подключиться для установки и настройки Flutter, а также сгенерировать файл apk для мобильного приложения. Следующий шаг - прописать код на кнопке сайта для загрузки приложения, сайт разработан на NextJS, использует MashServer, Typescript, Ethers и Tailwind.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 месяца назад