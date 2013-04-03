KPMI

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок66 просмотров

Розроботка мобильного приложения для розсылки и получения уведомлений пользователей, о том, что происходит на сайте.

12 лет назад
kreidagroup
33 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров