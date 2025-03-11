Кросс-платформенное мобильное приложение-маркетплейс

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Техническое задание на разработку мобильного приложения

1. Общая информация

Проект: Кросс-платформенное мобильное приложение для компаний

Цель: Предоставление бизнесам платформы для создания страниц, продажи товаров и записи на услуги.

Платформы: iOS, Android, web

2. Функциональные требования

Качественный поиск по всем товарам/услугам и компаниям

2.1 Регистрация и авторизация

  • Регистрация компаний (через БИН/ИИН/телефон)

  • Авторизация (e-mail/пароль, OAuth Google/Apple/Facebook)

  • Верификация (e-mail/телефон: через SMS/почту)

2.2 Страница компании

  • Создание/редактирование страницы компании

  • Загрузка логотипа и баннера

  • Описание деятельности

  • Контактные данные (адрес, телефон, соцсети)

  • Отзывы пользователей (другие зарегистрированные компании)

  • Управление профилем компании

  • Возможность предпросмотра страницы компании

2.3 Управление товарами и услугами

  • Добавление/удаление/редактирование товаров и услуг

  • Категоризация товаров, а также компаний

  • Описание, цена, фото товаров

  • Инвентаризация

2.4 Продажа товаров

  • Добавление товаров в корзину

  • Оформление заказа (доставка, самовывоз)

  • Интеграция с платежными системами

  • История заказов

2.5 Бронирование услуг

  • Календарь для записи клиентов

  • Выбор специалиста

  • Автоматические уведомления о предстоящем визите

  • Отмена и перенос записи

2.6 Подписка и платежи

  • Абонентская плата за размещение компании

  • Разные тарифные планы

  • Автоматическое продление подписки

  • Интеграция с платежными шлюзами

2.7 Административная панель

  • Модерация контента

  • Управление пользователями и компаниями

  • Аналитика посещений и продаж

3. Требования к UX/UI

  • Современный, минималистичный дизайн

  • Легкость навигации

  • Адаптивность под разные размеры экранов

4. Безопасность

  • Шифрование данных пользователей

  • Защита платежных данных

  • Ограничение прав доступа

5. Дополнительные требования

  • Push-уведомления

  • Многоязычная поддержка

  • SEO-оптимизация страниц компаний

  • Интеграция с картами (Google Maps, Yandex Maps, 2ГИС)

6. Сроки разработки

  • Проектирование: 1 месяц

  • Разработка MVP: 3-4 месяца

  • Тестирование: 1 месяц

  • Запуск: 3 месяца

7. Тестирование

  • Юнит-тесты

  • Интеграционное тестирование

  • Тестирование на разных устройствах

8. Развертывание и поддержка

  • Публикация в App Store / Google Play

  • Мониторинг работы сервиса

  • Техническая поддержка пользователей

AndroidiOSИнтеграция платежных системРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
Aluan
40 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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Нет заявок фрилансеров