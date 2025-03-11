Требуется разработать мини андроид приложение для установки на смарт ТВ через PlayStore. Приложение должно включать три экрана: авторизация, выбор контента и вывод контента. Контент передается через JSON. Дизайн предоставляется в Figma.
Кросс-платформенное мобильное приложение-маркетплейс
Техническое задание на разработку мобильного приложения
1. Общая информация
Проект: Кросс-платформенное мобильное приложение для компаний
Цель: Предоставление бизнесам платформы для создания страниц, продажи товаров и записи на услуги.
Платформы: iOS, Android, web
2. Функциональные требования
Качественный поиск по всем товарам/услугам и компаниям
2.1 Регистрация и авторизация
Регистрация компаний (через БИН/ИИН/телефон)
Авторизация (e-mail/пароль, OAuth Google/Apple/Facebook)
Верификация (e-mail/телефон: через SMS/почту)
2.2 Страница компании
Создание/редактирование страницы компании
Загрузка логотипа и баннера
Описание деятельности
Контактные данные (адрес, телефон, соцсети)
Отзывы пользователей (другие зарегистрированные компании)
Управление профилем компании
Возможность предпросмотра страницы компании
2.3 Управление товарами и услугами
Добавление/удаление/редактирование товаров и услуг
Категоризация товаров, а также компаний
Описание, цена, фото товаров
Инвентаризация
2.4 Продажа товаров
Добавление товаров в корзину
Оформление заказа (доставка, самовывоз)
Интеграция с платежными системами
История заказов
2.5 Бронирование услуг
Календарь для записи клиентов
Выбор специалиста
Автоматические уведомления о предстоящем визите
Отмена и перенос записи
2.6 Подписка и платежи
Абонентская плата за размещение компании
Разные тарифные планы
Автоматическое продление подписки
Интеграция с платежными шлюзами
2.7 Административная панель
Модерация контента
Управление пользователями и компаниями
Аналитика посещений и продаж
3. Требования к UX/UI
Современный, минималистичный дизайн
Легкость навигации
Адаптивность под разные размеры экранов
4. Безопасность
Шифрование данных пользователей
Защита платежных данных
Ограничение прав доступа
5. Дополнительные требования
Push-уведомления
Многоязычная поддержка
SEO-оптимизация страниц компаний
Интеграция с картами (Google Maps, Yandex Maps, 2ГИС)
6. Сроки разработки
Проектирование: 1 месяц
Разработка MVP: 3-4 месяца
Тестирование: 1 месяц
Запуск: 3 месяца
7. Тестирование
Юнит-тесты
Интеграционное тестирование
Тестирование на разных устройствах
8. Развертывание и поддержка
Публикация в App Store / Google Play
Мониторинг работы сервиса
Техническая поддержка пользователей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Мобильные приложения9 заявокЗакрыт20 дней назад
Требуется разработка кросс-платформенного мобильного приложения-маркетплейса для компаний. Основные функции: регистрация и авторизация пользователей, создание страниц компаний, управление товарами и услугами, оформление заказов и бронирование услуг. Уделите внимание современному дизайну, безопасности данных и SEO-оптимизации. Сроки: проектирование 1 месяц, разработка MVP 3-4 месяца.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт20 дней назад
- $100
Необходимо помочь в поиске и исправлении бага в мобильном приложении на ReactNative. Приложение должно воспроизводить видео и аудио из домофона и обеспечивать возможность открытия двери. Проблема заключается в не всегда работающем редиректе на видео. Требуется проанализировать код и выявить причину сбоя.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт21 день назад
- $15
Необходимо клонировать приложение, создав IPA файл на основе APK файла. Ожидается точное воспроизведение функционала и дизайна оригинального приложения для платформы iOS.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт21 день назад
Требуется разработать приложение «Движение к цели», основанное на трекере с графическим отображением пройденного пути, километража и скорости. Необходимо добавить функцию задания маршрута на карте, позволяющую пользователям наложить свои тренировки на общий путь к цели. Результаты отображаются в круговой диаграмме. Бюджет обговаривается.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт21 день назад
Разработать простое мобильное приложение на iOS на Swift для учебного проекта. Функционал включает регистрацию, курсы программирования для взрослых и детей с интерактивными играми, а также мониторинг прогресса. Приложение должно быть на румынском языке и иметь простой интерфейс.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт21 день назад
Необходимо внести изменения в мобильное приложение на Flutter: добавить авторизацию через Facebook, страницу Terms & Conditions, реализовать редизайн по макету, интегрировать оплату через App Store и Google Play, а также реализовать терапевтические игры и уведомления. Все изменения должны быть выполнены перед отправкой приложения в магазины.Мобильные приложения3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется доработка мобильного приложения для iOS и Android. Необходимо реализовать систему рейтинга и отзывов с возможностью оценки от 1 до 5 звезд, расчетом среднего рейтинга и отображением отзывов на профиле. Также требуется добавить оплату через популярные платежные системы, подключив SDK и создав экран ввода платежных данных с обработкой транзакций.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется разработка мобильного приложения на платформе Android для организации работы мастеров, которые будут выполнять заявки от клиентов. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования приложения.Мобильные приложения14 заявокЗакрытмесяц назад