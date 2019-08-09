Кроссплатформенный разработчик, мобильное приложение

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Кроссплатформенный разработчик(мобильное приложение). 

Опыт работы:

*На позиции мобайл-разработчика - от 2-х лет

*В удаленном формате - не менее 1-го года

*В комерческой разработке, в распределнных командах.

*Обязательно наличие опыта работы с Xamarin/ React Native/ Cordova.

Желательно:

*Наличие гита.

*Работа С jira.

Условия:

*Почасовая оплата труда

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Был
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