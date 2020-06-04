Лаунчер для клиент-серверного приложения

Есть клиент-серверное приложение. Нужно написать лаунчер.

Основные функции:

1. Авторизация через api биллинга

2. Получение через api информации об доступных играх. Запуск бинарника(клиент) с параметром: адрес сервера

3. Получение и отображение баланса

4. По истечении баланса остановка бинарника(клиент)

5. Функция обновления приложения (уведомление о новой версии)

Желательно использовать кроссплатформенные библиотеки. Лаунчер нужен будет под Windows и Mac.

Для старта можно написать лаунчер только под одну платформу.

Есть более детальное ТЗ.

Преимущество: опыт работа с xcode и наличие аккаунта разработчика Apple, чтобы была возможность собрать и подписать приложение под Mac.

При успешном выполнении, возможно долгосрочное сотрудничество. Есть много интересных задач.

Рассматриваются разные бюджеты и варианты сотрудничества.

Проект на низком старте, в приоритете долгосрочное сотруднечество, с более тесной интеграцией в проект.