Требуется разработка лаунчера и клиента для Samp CRMP на Android с автоустановкой. Необходимо сверстать дизайн по макетам Figma, реализовать функцию новостей через API и разобрать предоставленные APK. Кодовая база должна быть натянута на старую версию лаунчера или написана заново с учетом всех функций.
Launcher Samp / Crmp Mobile с автоустановкой
Что требуется разработать:
1. Сверстать дизайн по доступным макетам на Figma.
2. Реализовать функцию новостей прямо в лаунчере по API.
3. Разобрать те APK, которые мы предоставим с помощью какого-нибудь JadX decomiler, найти куски кода и логику которая устанавливает моды, обновляет лаунчер/игру/кеш и т. д.
4. Натянуть всё это на старую кодовую базу существующего лаунчера или по подобию написать всё заново.
Пример:
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