Что требуется разработать:







1. Сверстать дизайн по доступным макетам на Figma.



2. Реализовать функцию новостей прямо в лаунчере по API.



3. Разобрать те APK, которые мы предоставим с помощью какого-нибудь JadX decomiler, найти куски кода и логику которая устанавливает моды, обновляет лаунчер/игру/кеш и т. д.



4. Натянуть всё это на старую кодовую базу существующего лаунчера или по подобию написать всё заново.







Скрины с лаунчера: