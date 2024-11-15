Мне нужен лаунчер + клиент для Samp CRMP андроид с автоустановкой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка109 просмотров

Что требуется разработать:



1. Сверстать дизайн по доступным макетам на Figma.

2. Реализовать функцию новостей прямо в лаунчере по API.

3. Разобрать те APK, которые мы предоставим с помощью какого-нибудь JadX decomiler, найти куски кода и логику которая устанавливает моды, обновляет лаунчер/игру/кеш и т. д.

4. Натянуть всё это на старую кодовую базу существующего лаунчера или по подобию написать всё заново.



Скрины с лаунчера:

AndroidFigmaВерстка сайтовИнтеграция APIРазработка мобильных приложений
6 месяцев назад
guest_1731679748329
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад