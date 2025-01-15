НАЗВАНИЕ ИГРЫ : SPACE CHAD

конвертацию игры в АРК файл сделаете сами

игра должна быть сделана исключительно горизонтальна на языке программирования Python ибо исключително на (HTML, CSS, JS) с фотографиями которые уже готовы (отправлю фото в тг)

при заходе в игру у тебя идет загрузка от 1% до 100% с загрузочной полосой и на фоне картинка и надпись (The Company pHowre), после загрузки игры тебя встречает по средине персонаж с анимацией бесконченой левитации вверх вниз и снизу него также тень которая аналогично должна правильно двигатся при отдалении игрока от тени.

слева кнопка МАГАЗИН и чуть ниже этой надписи в этой же кнопке стикер ?? неважно в какой теме, компьютерой или телефонной, главное чтоб был этот стик.

стик должен быть больше чем надпись МАГАЗИН.

и выше в самом верхнем левом углу надпись ЧАДЫ: (тут кол-во).

и справа в углу изображение кнопки ИГРАТЬ (мое изображение которое скину).

и фон в этом меню будет ну мое изображение.

при нажатии на кнопку играть сверху появляется надпись ВЫБЕРИ СОБЫТИЕ с фоном тем же что и в меню, и слева сверху в углу кнопка (< НАЗАД) чтоб войти в главное меню обратно, и сами три события на выбор. первым идет событие в выделенном квадратике залитым прозрачным темным цветом и в нем надпись КОСМОС и ниже изображение фона карты этого события, и так с другими такими как ШАХТА, ГЛУБОКИЙ ОКЕАН.

при нажатии на событие любое справа в нижнем углу появляется такое же изображение кнопки играть и чуть выше название режима который ты выбрал, а если нажать на выбранное событие еще раз то будет уже никакое событие не выбрано.

в событии КОСМОС на теб бесконечно я падают разные предметы а ты управляешь игроком зажимая палец на экране и дивгая игрока исключительно только влево вправо, и только монету можно собирать и когда игрок ловит монету то справа на счет добавляется монета (ЧАД) и при прикосновении с другим предметом игроком тебе вылазит модальное окно с надписью (ПРОВАЛ!) и там две кнопки снизу предлагает (Вернутся в лобби) либо (Играть еще раз)

ну тут все понятно думаю что каждая кнопка означает, при возвращении в лобби тебе на баланс (ЧАДЫ: (кол-во)) добавляются заработаные тобой ЧАДЫ, ну а в остальных режимах ровно также только другие фоны которые еще в выборе событий возле ихних названий.

а в главном меню при нажатии на кнопку магазина ты попадаешь в магазин и сверху написано (МАГАЗИН) и такой же фон как в главном лобби и там можно покупать за накопленные ЧАДЫ персонажей, все изображения в тг и в тг все на счет игры спрашивайте, вообщем там выглядит весь дизайн как в магазине бравл старса.

также в главном меню ну лобби или как это назвать, справа кнопка ПЕРСОНАЖИ

там как в бравл старсе, просто выбор бойцов без иконок бойцов а просто полноценное изображение и название и там уже можно выбрать купленного бойца и за него играть в режимах.