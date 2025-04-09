Мобильный CRMP проект

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт3 заявки94 просмотра

Есть такая игра Blakc Russia и вот надо сделать типо копию прошу отписать в телеграмм

Разработка игрРазработка мобильных приложений
10 дней назад
Михаил
10 дней в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
6 дней назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
10 дней назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
10 дней назад