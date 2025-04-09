Требуется разработка MVP-приложения StartupValley Club с использованием FlutterFlow для iOS и Android. Задача включает регистрацию пользователей, создание профилей, функционал для стартаперов и инвесторов, а также интеграцию с Zoom для встреч. UI/UX предоставляется. Сроки выполнения 30-90 дней.
Мобильный CRMP проект
Есть такая игра Blakc Russia и вот надо сделать типо копию прошу отписать в телеграмм
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