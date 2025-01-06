Требуется разработка Telegram-бота для проведения тестов с пользователями. Респонденты регистрируются, заполняют анкеты и оценивают фото, получая за это оплату. Заказчики также могут регистрироваться, загружать задания и управлять ими через админку. Необходима база данных для хранения отчетов. Укажите цену и сроки выполнения.
Мобільний додаток ClearMate
Clear Mate — це універсальний інструмент для легкого керування контактами, подіями та файлами. Clear Mate допомагає легко впорядковувати контакти, події та мультимедійні файли, зберігаючи все в порядку та звільняючи місце на пристрої. Основні характеристики: комплексне сканування пристрою схожі фотографії та відео, щоб швидко визначити дублікати та ефективно звільнити пам’ять. Проста організація фотографій Керуйте дублікатами або схожими фотографіями та відео за допомогою зручного інтерфейсу, зберігаючи ваші медіа організовано файли.
Посилання: https://apps.apple.com/ua/app/clearmate/id6736386899?l=uk&platform=iphone
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