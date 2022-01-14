Мобильное приложение

Добрый день! Имеем приложение под iOS и Android, разработанное на фреймворке Ionic 4 (Node.js + Angular) Фунционал приложения - это отображение заявок для исполнителей, возможность установить статус (взять в работу, выполнено, отмена и т.д.) и сопуствующее заполнение ...
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Привет Владимир, мне нужно с вами обговорить об разработке моб приложении, как с вами связаться?
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