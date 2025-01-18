Мобильное приложение

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Закрыт15 заявок205 просмотров

Нудно сделать приложение для сайта Opaeuropa md

 Приложение должно быть и на андроид и на iOS​

AndroidiOSРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
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