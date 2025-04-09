Необходимо разработать мобильно приложение пекарни, с полным каталогом продукции, для IOS и Android на испанском языке.

Помимо базового набора требуется:

Интеграция с существующей системой учета для отображения статистики продаж. Возможность создания заказа через приложение и его оплатой. Внедрение системы лояльности(кешбек, комбо, абонементы). Система внесения депозита в приложение. Гибкость и универсальность для масштабирования и подключения новых точек реализации.

Сеть пекарен базируется в Мексике, в идеале, нужна команда не на разовую работу, а на долгое сотрудничество, с дальнейший модернизацией и улучшением приложения. Приветствуются примеры ваших прошлых работ.