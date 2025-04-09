Мобильное приложение

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Необходимо разработать мобильно приложение пекарни, с полным каталогом продукции, для IOS и Android на испанском языке.

Помимо базового набора требуется:

  1. Интеграция с существующей системой учета для отображения статистики продаж.

  2. Возможность создания заказа через приложение и его оплатой.

  3. Внедрение системы лояльности(кешбек, комбо, абонементы).

  4. Система внесения депозита в приложение.

  5. Гибкость и универсальность для масштабирования и подключения новых точек реализации.

Сеть пекарен базируется в Мексике, в идеале, нужна команда не на разовую работу, а на долгое сотрудничество, с дальнейший модернизацией и улучшением приложения. Приветствуются примеры ваших прошлых работ.

AndroidiOSИнтеграция платежных системРазработка мобильных приложений
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