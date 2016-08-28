Мобильное приложение

Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения для салона красоты. С интеграцией с CRM администратора в салоне. Какая будет стоимость, сроки? Дальнейшая поддержка работы приложения (обновления)? Исходники отдаются?

Нужно приложение похожее по функционалу на это: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evolution_it.capp_875&hl=ru