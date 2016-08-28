Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок76 просмотров
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Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения для салона красоты. С интеграцией с CRM администратора в салоне. Какая будет стоимость, сроки? Дальнейшая поддержка работы приложения (обновления)? Исходники отдаются? 

Нужно приложение похожее по функционалу на это:  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evolution_it.capp_875&hl=ru

7 лет назад
Exollon
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад