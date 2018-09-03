Мобильное приложение

Необходимо приложение для сталеплавильных участков предприятия ООО "ВКМ-Сталь". Суть приложения заключается в следующем. Дизайн главной страницы должен быть выполнен в виде паспорта плавки, который представляет из себя несколько столбцов и строк с необходимыми параметрами, которые заполняет мастер плавки и которые в режиме онлайн сразу отображаются у всех пользователей приложения. Также в функционале данного приложения должна быть возможность общения между пользователями ( сообщения, фотографии, видео) , также необходима функция введения журнала заданий с пометками об их выполнении.