Мобильное приложение, android + ios

Здравствуйте! Само приложение имеет вид корпоративной программы обучения. В приложении должен быть реализован следующий функционал:

1. Приложение будет работать как Андроид, так на ios 2.Будет иметься текст алгоритма выполнения действий персонала, который будет озвучиваться вслух, программой 3.Будет вкладка с существующей нормативной документацией, доступная для просмотра 4. По вопросам нормативной документации, возможность создания тестирования по изученным темам с последующим выводом результатов тестирования.5. Ведение электронных журналов (по сути тот же блокнот, с возможностью голосового ввода). Возможность их взаимосвязи с компьютерной версией 6. Возможность удаленного просмотра, личного кабинета (тестирования, времени пользования программой и т.д.), с телефона Админа (т.е. разработка в т.ч. серверной части).

Напишите, пожалуйста, предполагаемую вилку в цене разработки за проект, цену дальнейшей поддержки и времени на разработку.