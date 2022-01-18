Мобильное приложение, android + ios

Существует приложение Uro+ написанное на Flutter. Приложение сейчас можно найти в AppStore apps.apple.com/ru/app/uro... в Google Play play.google.com/store/app... Задачи: - Встроить нативно работающий плеер (или устранить баги в существующем) - Добавить возможность перемотки (отмотки назад) видеопотока во время онлайн трансляции. - Не ...
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Здравствуйте! Само приложение имеет вид корпоративной программы обучения. В приложении должен быть реализован следующий функционал:
1. Приложение будет работать как Андроид, так на ios 2.Будет иметься текст алгоритма выполнения действий персонала, который будет озвучиваться вслух, программой 3.Будет вкладка с существующей нормативной документацией, доступная для просмотра 4. По вопросам нормативной документации, возможность создания тестирования по изученным темам с последующим выводом результатов тестирования.5. Ведение электронных журналов (по сути тот же блокнот, с возможностью голосового ввода). Возможность их взаимосвязи с компьютерной версией 6. Возможность удаленного просмотра, личного кабинета (тестирования, времени пользования программой и т.д.), с телефона Админа (т.е. разработка в т.ч. серверной части).
Напишите, пожалуйста, предполагаемую вилку в цене разработки за проект, цену дальнейшей поддержки и времени на разработку.
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