Мобильное приложение для android і ios

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Закрыт9 заявок550 просмотров

Здравствуйте! Основная функция приложения состоит в том , что бы пользователи могли делиться опытом в конкретной сфере (всего 10 разделов) с помощью комментариев. Есть дизайн по которому нужно сделать приложение 

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AndroidiOS
5 лет назад
your_denis
26 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
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Руслан
 
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Денис
 
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4 месяца назад
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Дмитрий
 
40 лет
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5 месяцев назад
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Александр
 
28 лет
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Андрей
 
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3 года назад
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Александр
 
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9 часов назад
287 отзывов
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Георгий
 
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7 дней назад
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5 лет назад