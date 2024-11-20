Мобильное приложение для сбора данных

$55
  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок52 просмотра

Приложение может быть написано на любом языке(на ваше усмотрение). Должна быть возможность авторизации пользователя по логину паролю, который будет задавать мной, без возможности регистрации( только авторизация). Дизайн приложение должен быть простым и незамысловатым, приложение будет идти на планшеты. Данные будут вводится в ручную пользователем в ячейки заготовленных таблиц excel. Будет база данных таблиц для разных производств, которые пользователь сможет выбирать из всплывающего списка(по началу будет только таблицы для 1 производства, чтобы протестировать).

Разработка мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1732174939974
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