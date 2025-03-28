Мобильное приложение для торговли активами

Требуется разработать серверную часть (backend) для мобильного приложения. Функционал включает сканирование QR-кода меню ресторана, получение текста и изображений блюд, информацию о калориях и нутриентах, а также персональные рекомендации. Используйте PHP (Laravel или Symfony) и MySQL или PostgreSQL. API должен быть простым и надежным, с хорошей документацией.