Нужны в обязательном порядке: 1. Награды всех ивентов и турниров 2. Условия работы всех турниров — сколько человек в турнире, какие условия для входа в турнир 3. Условия прокачки кубков турниров — ...
Мобильное приложение для жилого комплекса
Мобильное приложение для ЖК (compot.app)
что то подобное нужно, функционал - только для жильцов и управляющей компании
сможете сделать? цена примерная?
Заявки фрилансеров
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