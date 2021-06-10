Мобильное приложение для жилого комплекса

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Закрытнет заявок66 просмотров

Мобильное приложение для ЖК (compot.app)

что то подобное нужно, функционал - только для жильцов и управляющей компании

сможете сделать? цена примерная?

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4 года назад
guest_16233128087834
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров