Требуется разработать простое в использовании мобильное приложение, направленное на привлечение людей на работу. Включить функции обратной связи и аналитики для оценки эффективности приложения.
Мобильное приложение на IOS
Добрый день. Хотел бы сделать приложение на IOS, которое помогает решать математические задачи. Делает это приложение при помощи чата GPT
https://apps.apple.com/us/app/homework-helper-to-math-ai/id6651818007
С меня дизайн, с вас разработка. Напишите пожалуйста примерные сроки + бюджет.
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