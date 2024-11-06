Требуется разработать IOS приложение, которое будет сборником мини-игр на html5. Приложение должно иметь меню для выхода и полноэкранный режим для каждой игры. Все игры должны быть доступны локально после скачивания. Ожидается интеграция html5 игр в приложение. Укажите цену и сроки выполнения.