Мобильное приложение на IOS

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Закрыт6 заявок30 просмотров

Добрый день. Хотел бы сделать приложение на IOS, которое помогает решать математические задачи. Делает это приложение при помощи чата GPT

https://apps.apple.com/us/app/homework-helper-to-math-ai/id6651818007

С меня дизайн, с вас разработка. Напишите пожалуйста примерные сроки + бюджет.

iOSРазработка мобильных приложений
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