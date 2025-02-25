Мобильное приложение на Kotlin

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок165 просмотров

Требуется доработка мобильного приложения написанного на котлин
Мобильное приложение предоставляет собой впн

1. Подключить VPN по Vless протоколу
2. Настроить тунеллинг трафика по выбранным приложениям из списка
3. Если в разделах требуется авторизация, но юзер не авторизован, то выводить попап в стилистике приложения с кнопкой, которая будет редиректить в тг бот
4. Выводить экран, уведомление, если подписка кончилась, не давать подключаться к серверам
5. Помощь в публикации на плей меркет

Kotlin
2 месяца назад
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