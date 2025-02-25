Требуется разработка автономного мобильного приложения для Android и iOS, взаимодействующего с устройством по BLE. Приложение должно поддерживать сканирование, поиск устройств, кэширование, установку соединения и обмен данными. Опыт работы с Bluetooth Low Energy обязателен.
Мобильное приложение на Kotlin
Требуется доработка мобильного приложения написанного на котлин
Мобильное приложение предоставляет собой впн
1. Подключить VPN по Vless протоколу
2. Настроить тунеллинг трафика по выбранным приложениям из списка
3. Если в разделах требуется авторизация, но юзер не авторизован, то выводить попап в стилистике приложения с кнопкой, которая будет редиректить в тг бот
4. Выводить экран, уведомление, если подписка кончилась, не давать подключаться к серверам
5. Помощь в публикации на плей меркет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения8 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Ищется активное мобильное приложение, опубликованное в Гугл маркете, с возрастом от 12 месяцев. Рассматриваются все предложения для покупки. Укажите детали приложения и его характеристики.Закрытмесяц назад
- $50
Необходимо собрать пакет для готового Android-приложения на Unity3D, позволяющий подключить поток с камеры через RTSP. Вывод должен осуществляться в RawImage с поддержкой кодека h264. Проект направлен на управление Arduino машинкой.Закрытмесяц назад
- $10000
Необходимо создать мобильное приложение, которое при запуске активирует камеру iPhone и передает стрим на сервер. Приложение должно включать настройки камеры, окно стрима и возможность записи на 30 секунд с медленной покадровой прокруткой вперед и назад. Пример функционала доступен для ознакомления.Мобильные приложения17 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется разработать приложение, аналогичное Necrophonic, для использования в ITC и исследований EVP. Необходимо учесть функционал для общения с духами. Ожидается проработка дизайна и интерфейса, а также реализация необходимых технических решений.Закрытмесяц назад
Необходимо опубликовать готовое мобильное приложение в Google Store. Ищем специалиста с опытом размещения приложений. Обеспечьте соответствие всем требованиям платформы.Мобильные приложения3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $120
Ищется мобильное приложение под Android, которое уже прошло публикацию в Гугл маркете и имеет возраст не менее 12 месяцев. Открыты к обсуждению различных предложений.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $400
Ищется аккаунт разработчика Google Play Console, который был зарегистрирован до ноября 2023 года и имеет опубликованные приложения. Рассмотрим все предложения и детали обсудим позже.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка мобильного приложения для доставки продуктов с функционалом категорий товаров, программой лояльности, рекламными сторис и push-уведомлениями. Использование нативной разработки для iOS (Obj C) и Android (Java), бекенд на PHP с микросервисами на GO. Рассмотрим сроки, бюджет и технические решения в предложениях.Мобильные приложения11 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется настроить Push-уведомления для мобильного приложения на React, поддерживающего платформы Android и iOS. Укажите опыт работы и используемые технологии для реализации данной задачи.Мобильные приложения2 заявкиЗакрытмесяц назад