Мобильное приложение на основе готового сайта

Приветствую. Имеется работа, разработать мобильное приложение на основе действующего сайта (поиск недвижимости). Интересует ли работа, такого плана?

Если да, то у меня есть сразу несколько вопросов:

- Есть ли возможность разработки для iOS?

- Какова приблизительная стоимость проекта?

- Сроки

Если проект интересен, прошу скинуть телефон, для дальнейшего общения в мессенджерах.

Заранее благодарю за ответ.