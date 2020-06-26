Мобильное приложение на основе готового сайта

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Закрытнет заявок176 просмотров

Приветствую. Имеется работа, разработать мобильное приложение на основе действующего сайта (поиск недвижимости). Интересует ли работа, такого плана?

Если да, то у меня есть сразу несколько вопросов:

- Есть ли возможность разработки для iOS?

- Какова приблизительная стоимость проекта?

- Сроки

Если проект интересен, прошу скинуть телефон, для дальнейшего общения в мессенджерах.

Заранее благодарю за ответ. 

iOS
5 лет назад
LAIRd
Алекс 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

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