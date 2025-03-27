Мобильное приложение-навигатор

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Закрыт11 заявок387 просмотров

Нужно сделать примитивное приложение-навигатор на Android, которое будет ввести от текущего местоположения до одной точки(школы).

AndroidРазработка мобильных приложений
месяц назад
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