Мобильное приложение по поиску услуг

$400
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка477 просмотров
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Требуется разработать мобильное приложение для android, ios на фреймворке Xamarin.Forms на c#.

Мобильное приложение состоит из 10 экранов: вход,управление, настройки, поиск, результаты поиска, профиль, новости, диалоги,

переписка, восстановление пароля. Результатом работы является исходный код и

скомпилированное приложение с описанием его установки и настройки.

3 года назад
guest_16101267096835
3 года в сервисе
Был
3 года назад