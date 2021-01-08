Мобильное приложение по поиску услуг

Вечер добрый, требуется разработать техническое задание по созданию кроссплатформенного клиенско-серверного приложения.Все вопросы в тз. Требования к исполнителю: наличие подтвержденных примеров работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать мобильное приложение для android, ios на фреймворке Xamarin.Forms на c#.
Мобильное приложение состоит из 10 экранов: вход,управление, настройки, поиск, результаты поиска, профиль, новости, диалоги,
переписка, восстановление пароля. Результатом работы является исходный код и
скомпилированное приложение с описанием его установки и настройки.
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