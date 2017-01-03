Мобильное приложение под андроид

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Закрыт13 заявок176 просмотров

Мобильное приложение под андроид

Есть макеты. Покажу в ЛС.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сразу после обсуждения.

Android
8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров