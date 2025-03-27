Мобильное приложение (подсчет калорий)

$1000
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Закрыт16 заявок107 просмотров

Мобильное приложение (подсчет калорий) на основе ИИ. Перед откликом обязательно посмотреть пример - https://calzen.ai/

Приложение считает калории, наведя камеру на еду.

Только частные исполнители, компании не интересуют.

НейросетиРазработка мобильных приложений
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