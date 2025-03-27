Требуется создать мобильное приложение для iOS и Android, которое работает с наклейками с QR-кодами на автомобилях. Пользователи смогут сканировать код и выбирать причину, по которой машина мешает проезду, например, горящие фары. Владелец автомобиля получит уведомление в приложении. Подробности предоставлены в техническом задании.
Мобильное приложение (подсчет калорий)
Мобильное приложение (подсчет калорий) на основе ИИ. Перед откликом обязательно посмотреть пример - https://calzen.ai/
Приложение считает калории, наведя камеру на еду.
Только частные исполнители, компании не интересуют.
Заявки фрилансеров
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